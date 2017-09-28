Движение на серой ветке метро Москвы восстановлено

После проведения регламентных процедур повторной проверки системы электроснабжения напряжение на южный участок Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена было подано, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки на официальной странице в Twitter. Все станции открыты для пассажиров.

20:05 Серпуховско-Тимирязевская линия. Напряжение подано. Движение на южном участке восстановлено и вводится в график — Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2017 г.

Напомним, ранее стала известна причина коллапса в метрополитене. На странице "Московский транспорт" сообщили, что проблема кроется в скачке напряжения, который вызвал автоматическое включение системы защиты

#Мосметро: После проведения регламентных процедур повторной проверки системы электроснабжения,движение возобновится в ближайшее время. — Московский транспорт (@DtRoad) 28 сентября 2017 г.

Dni.Ru со ссылкой на очевидцев сообщали, что поезда не ходят от станции "Нагорная" до "Южной". При этом в обратном направлении движение осуществлялось с большими интервалами. "Тут коллапс, поездов нет по шесть минут, на "Боровицкой" – толпы пассажиров", – рассказал пассажир.