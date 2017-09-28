Пассажиры пожаловались на коллапс в московском метро

Пассажиры пожаловались на сбой в движении поездов Московского метрополитена. Движения нет от станции "Нагорная" до "Южной" Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии столичной подземки. "Тут коллапс, поездов нет по шесть минут, на "Боровицкой" – толпы пассажиров", – рассказал Dni.Ru очевидец. По громкой связи метрополитена объявляют, что сбой произошел по техническим причинам, и просят пассажиров пользоваться городским наземным транспортом. "На юг нет движения от "Нагорной", на север поезда идут с большими интервалами", – добавил очевидец.

19:33 Серпуховско-Тимирязевская линия. По тех. причинам приостановлено движение поездов от Нагорной до Южной. — Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2017 г.