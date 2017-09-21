Пожизненно лишенная прав Багдасарян получила новый штраф

Пожизненно лишённую прав уличную гонщицу Мару Багдасарян снова наказали за нарушения правил дорожного движения. Федеральная служба судебных приставов сообщает о двух новых штрафах от 12 сентября : на пятьсот и две тысячи рублей.

За автомобилем уличной гонщицы Мары Багдасарян снова числятся штрафы. Федеральная служба судебных приставов сообщает о двух: на пятьсот и две тысячи рублей. Информация появилась на сайте ФСИН.

Неизвестно, кто был на рулем автомобиля Мары. Сама она, как сообщали ранее Dni.Ru, уехала в Тверскую область, куда передано и исполнительное производство по ее делу. Проверять Мару приставы могут прийти даже ранним утром – девушке не дают покоя, хотя она постоянно чем-то занята.

"Девчонку уже жалко просто, даже в шесть утра проверяют. Но она здесь живет, и штамп в документах, регистрация, что еще нужно?" – возмущаются соседи Мары. Тем не менее Маре предстоит отработать свыше 700 часов в тверской городской библиотеке имени Герцена.

Тем временем общественники предложили свой способ борьбы с "синдромом Багдасарян" и предложили ограничивать свободу тех, кто катается на машинах, будучи лишенным прав, сообщил МК. Необходимые поправки к Уголовному кодексу уже разработаны. Если инициатива найдет понимание в МВД, то езда после лишения водительского удостоверения перестанет быть административным правонарушением и станет уголовно наказуемой.