Затаившаяся в Твери гонщица Багдасарян вызывает жалость
Мужчина, живущий рядом с переселившейся на улицу Мусоргского в Твери Марой Багдасарян, очень жалеет скандальную московскую гонщицу. По его словам, проверять Мару могут прийти даже ранним утром – девушке не дают покоя, хотя она постоянно чем-то занята, сообщает РЕН ТВ.
"Девчонку уже жалко просто, даже в шесть утра проверяют. Но она здесь живет, и штамп в документах, регистрация, что еще нужно?" – возмущается сосед Мары.
Напомним, исполнительное производство, согласно которому злостная нарушительница правил дорожного движения Мара Багдасарян будет проходить обязательные работы, было недавно передано в Тверскую область. Туда гонщица переехала из Москвы. Ей предстоит отработать свыше 700 часов в тверской городской библиотеке имени Герцена.
"Жизненная энергия Мары, ее неутомимость и упорство, безусловно, принесут пользу тверскому библиотечному делу, вдохнут совершенно иную жизнь в привычно тихие и спокойные коридоры "герценки". У Багдасарян будет возможность поучаствовать в многочисленных мероприятиях библиотеки, послушать дискуссионные беседы в "Горнице" и даже принять в них участие, а может, и стать объектом для обсуждения", – пишет "Московский Комсомолец".
Ранее сообщалось, что Мара Багдасарян уже зарегистрировалась в Заволжском районе Твери. Она будет жить на улице Мусоргского, неподалеку от предполагаемого места работы.
Певица родила первенца
На краундшифтинговой платформе Go Fund Me собирают деньги для предателя
Музыкант не смог проигнорировать колкости в свой адрес
Уроженка Ялты сохранила украинский паспорт