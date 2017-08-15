Затаившаяся в Твери гонщица Багдасарян вызывает жалость

Исполнительное производство, согласно которому Мара Багдасарян будет проходить обязательные работы, передано в Тверскую область. Гонщица переехала туда из Москвы. Правоохранители проверяют ее даже ранним утром.

Мужчина, живущий рядом с переселившейся на улицу Мусоргского в Твери Марой Багдасарян, очень жалеет скандальную московскую гонщицу. По его словам, проверять Мару могут прийти даже ранним утром – девушке не дают покоя, хотя она постоянно чем-то занята, сообщает РЕН ТВ.

"Девчонку уже жалко просто, даже в шесть утра проверяют. Но она здесь живет, и штамп в документах, регистрация, что еще нужно?" – возмущается сосед Мары.



Напомним, исполнительное производство, согласно которому злостная нарушительница правил дорожного движения Мара Багдасарян будет проходить обязательные работы, было недавно передано в Тверскую область. Туда гонщица переехала из Москвы. Ей предстоит отработать свыше 700 часов в тверской городской библиотеке имени Герцена.

"Жизненная энергия Мары, ее неутомимость и упорство, безусловно, принесут пользу тверскому библиотечному делу, вдохнут совершенно иную жизнь в привычно тихие и спокойные коридоры "герценки". У Багдасарян будет возможность поучаствовать в многочисленных мероприятиях библиотеки, послушать дискуссионные беседы в "Горнице" и даже принять в них участие, а может, и стать объектом для обсуждения", – пишет "Московский Комсомолец".

Ранее сообщалось, что Мара Багдасарян уже зарегистрировалась в Заволжском районе Твери. Она будет жить на улице Мусоргского, неподалеку от предполагаемого места работы.

