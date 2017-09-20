Водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Автошколы Москвы обратились в ГИБДД с просьбой поделить водителей на любителей и профессионалов. По словам представителей отрасли, это сильно облегчит обучение и избавит людей от лишней нагрузки.

После серии серьезных аварий в 2013 году ГИБДД закрутила гайки, и автошколы готовили новых водителей, как профессионалов. "Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся, а профессионалов можно готовить и получше", – сказал "Известиям" председатель Союза автошкол Александр Ачкасов.

Он считает, что для тех, кто хочет водить для себя и не будет заниматься профессиональными перевозками, учебная нагрузка может быть меньше на 30%. Диаметрально противоположная ситуация с теми, кто собирается стать водителем. Особенно это касается шоферов грузовиков и автобусов. Тут, по мнению экспертов, нужен усиленный контроль: единая база данных, куда будут вноситься электронные путевые листы с информацией о водителе, маршруте и грузе. В дополнение нужны права с чипом – с их помощью водитель будет отмечаться, садясь за руль.

Помимо этого, для профессиональных водителей нужно ужесточить ответственность. "Сейчас за нарушения отвечает владелец грузовика, а не водитель. Сам нарушитель, даже если его уволят с работы, спокойно устроится в другое место: там поработал два месяца, здесь – три. Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей. Их надо выявлять и после определенного числа нарушений лишать профессиональных прав – пусть на дачу на своей машине ездят. Тогда люди будут дорожить своей репутацией и своей работой. За рулем фур не будет пьяниц, наркоманов, хамов", – считает Ачкасов.

Отметим, что не все эксперты поддерживают эту инициативу. Лидер движения "Синие ведерки", например, отметил, что профессиональные водители уже несут намного большую ответственность за нарушения. Если для любителя выезд на встречку – лишь временное неудобство, пока не вернут права, то для шофера это катастрофа: потеря разрешения на управление транспортным средством для него означает потерю работы и доходов.