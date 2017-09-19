В Москве у безработного отобрали Mercedes за 4,5 млн

В полицию обратился 35-летний безработный житель Москвы. Он рассказал, что в феврале 2015 года возле дома 89 на проспекте Мира неустановленное лицо взяло на время его Mercedes-Benz GLK 220. Машину не вернули до сих пор. Сумма материального ущерба оценивается в 4,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", передает агентство городских новостей "Москва". Ведется розыск подозреваемого и похищенного автомобиля.