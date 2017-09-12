Два грузовика смяли легковушку под Нижним Новгородом

Утром 12 сентября на 35-м километре трассы Нижний Новгород – Касимов произошло крупное ДТП с грузовиками ГАЗ 35071 и КамАЗ, а также двумя легковыми автомобилями – Nissan Juke и Hyundai Elantra, передает нижегородский "Московский Комсомолец". Сообщается, что самосвал резко выехал на проезжую часть с обочины и "собрал" трех двигавшихся в попутном направлении участников дорожного движения. При этом автомобиль Hyundai Elantra оказался буквально зажат между двумя большегрузами. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, водители отделались незначительными ссадинами.