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Авто

Эксперты просят запретить старые автобусы

Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Pletsky
Причиной недавней аварии пассажирского автобуса на Кубани, унесшей жизни 19 человек, стали неисправные тормоза, полагают в Ространснадзоре. Проблема заставила говорить о себе на самом высоком уровне, ведь это уже далеко не первый случай использования старых машин перевозчиками. Эксперты между тем выразили уверенность, что пора вмешаться в ситуацию на законодательном уровне.
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Так, по словам вице-президента Группы ГАЗ Елены Матвеевой, очевидно, что потерпевший аварию на Кубани автобус не отвечал современным требованиям, предъявляемым к системе торможения, а также рулевого управления и другим элементам активной безопасности. По ее мнению, отвечающие за транспортную безопасность госорганы недооценивают степень рисков, связанных с эксплуатацией старой техники.

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Группа ГАЗ ведет собственную статистику аварий автобусов и проводит анализ их технического состояни и степени повреждений. В соответствии с уже накопленными статистическими данными, запас прочности старых автобусов вне зависимости от марки и производителя снижается со временем в полтора-два с половиной раза. Из-за этого повышается риск выхода из строя деталей транспортного средства, а значит и возникновения чрезвычайных ситуаций.

При этом в европейских странах, по данным Международного союза общественного транспорта, средний возраст автобусов составляет от 5,7 до 7,7 лет. В России же на данный момент, к сожалению, законодательные ограничения по возрасту эксплуатации автобусов отсутствуют.

Ситуация начала двигаться с мертвой точки в 2013 году, когда правительство ввело запрет на использование транспорта старше десяти лет для перевозки детей. Однако это постановление так и не вступило в силу. В конце июля премьер-министр России Дмитрий Медведев отложил введение запрета в пятый раз. Теперь он должен начать действовать с 1 января следующего года.

Фото: МЧС России/ТАСС

После жуткой аварии на Кубани эксперты отмечают рост серьезности рисков новых ДТП как следствие той неутешительной ситуации, которая сформировалась на рынке пассажирских перевозок. "Этот автобус вообще можно назвать самопалом, так как это переделанный автобус Мичуринского автозавода. Даже одно это настораживает. Хотя причину падения там еще выясняют", – прокомментировал ситуацию эксперт межрегиональной организации "Город и Транспорт" Владимир Валдин.

По его словам, чем дальше от Москвы находится регион, тем больше там проблем с состоянием пассажирского транспорта. "Автобусы старые, еле перемещаются, ни о какой технике безопасности речи не идет. Глянешь на автобус в провинции, и волосы дыбом встают", – добавил он.

Серьезность проблемы отметил и президент России Владимир Путин. Не так давно глава государства в ходе совещания с членами правительства констатировал рост числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах по сравнению с прошлым годом. "Мы в 2011 году отменили лицензирование некоторых видов автомобильных перевозок, включая автобусные. И с этого времени неуклонно растет количество ДТП с участием автобусов", – сказал Владимир Путин. Президент попросил министерства транспорта и внутренних дел дать совместную оценку ситуации и в ближайшее время подготовить предложения по ее исправлению.

Тем временем, пока еще не утихли страсти по поводу аварии на Кубани, в России произошло новое серьезное ДТП. В Дагестане маршрутка опрокинулась на трассе. Пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

Эксперты уверены: если кабмин продолжит откладывать запрет старых автобусов, число аварий будет возрастать. При этом ситуации не помогают и частные перевозчики, которые перевозят людей старыми автобусами из-за экономии средств.

Напомним, 25 августа в Краснодарском крае автобус, перевозивший рабочих ЗАО "Таманьнефтегаз", вылетел с пирса и сорвался с четырехметровой высоты в море. Жертвами аварии стали 19 человек, 32 были госпитализированы. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ тормозной системы. Как выяснилось в ходе разбирательства, рабочих возили на автобусе, выпущенном Мичуринским авторемонтным заводом, который прекратил деятельность еще шесть лет назад.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Суд арестовал водителя транспортного средства и индивидуального предпринимателя, отвечающего за поставленные предприятию "Таманьнефтегаз" вахтовые автобусы.

Автор: Иван Поляков29 августа 2017, 19:39

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