Арендатор разбившегося на Кубани автобуса слег с приступом

Следователи задержали Юрия Вачерадзе, арендатора того самого автобуса, который из-за отказа тормозов рухнул в море в Керчи. В Следственном комитете считают, что 18 человек погибли из-за того, что за состоянием транспортного средства никто не следил.

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