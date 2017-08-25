Арендатор разбившегося на Кубани автобуса слег с приступом
Сразу после трагедии Юрий Вачерадзе слег с приступом в больницу. Когда выяснилось, что угрозы его жизни нет, арендатор был доставлен в Следственный комитет.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение об оказании адресной материальной помощи семьям погибших в аварии в поселке Волна в Темрюкском районе. Пострадавшим в ДТП также будут выплачены денежные компенсации, сообщает пресс-служба администрации региона. Кроме того, Вениамин Кондратьев поручил главам районов оказать всю необходимую помощь при организации похорон.
Тем временем стали известны имена погибших и пострадавших в этом трагическом ДТП. Dni.Ru следят за актуальностью информации. Подтверждена смерть восемнадцати человек:
Суббота, 26 августа, объявлена днём траура по погибшим в результате аварии с автобусом в Темрюкском районе. "В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП с автобусом, произошедшего 25 августа 2017 года в Темрюкском районе, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, — объявить на территории Краснодарского края 26 августа 2017 года день траура", – сказано в распоряжении губернатора.
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