После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений

Следственный Комитет России возбудил уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Допрошен предприниматель Юрий Вечерадзе, организовываший перевозки.

Как рассказали свидетели смертельного ДТП, из автобуса на дорогу, шедшую под гору, "лилось масло": судя по всему, у автобуса отказали тормоза. Очевидцы говорят, что рабочие успели выпрыгивать на ходу, до того, как автобус упал в море. Некоторые так спаслись.

Первых троих, которых вытащили из упавшего с четырехметрового пирса в море автобуса, спасти не удалось: они захлебнулись сразу. Вероятно, от удара автобуса о воду потеряли сознание. Кто-то выплывал сам.

Оказалось, что компания "Интерстрой", выполняющая строительные работы по заказу "Таманьнефтегаза", нанимала для перевозки вахтовиков частных перевозчиков. Их автобусы находятся ужасном состоянии и давно требуют утилизации. Компания экономит на всем, проэтому в эти древние развалюхи люди набивались битком и к месту работы ехали стоя, каждый раз опасаясь, что автобус развалится на ходу. Но терпели: все-таки фирма обеспечивала бесплатные питание и проживание, да и оклады были неплохими. А кому что-то не нравилось – тем прямо предлагали увольняться.

Сотрудники ЗАО "Таманьнефтегаз" и его подрядчика ООО "Интерстрой" пытались жаловаться на постоянно ломающиеся автобусы. Сейчас они утверждают, что о проблемах со старыми транспортными средствами их руководство знало, однако на просьбы использовать более новые автобусы предлагало просто уволиться.

"Автобусы – практически все неисправны. Каждый едет битком. Они просто разваливаются на ходу. И даже таких автобусов не хватает на всех сотрудников – многим приходится ехать стоя. И так они возят людей из всех близлежащих поселков: Сеной, Волна и Тамань", – рассказал один из рабочих на условиях анонимности: боится потерять работу.



Следственный Комитет России возбудил два уголовных дела – о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обвинения предъявлены частному предпринимателю, которому принадлежит автобус. Им оказался 54-летний местный житель Юрий Вечерадзе. Его уже допросили – и оказалось, что формально он не имеет никакого отношения к упавшему с пирса автобусу.

"Следователи установили, что предприятием был заключен договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих. По договору Вечерадзе должен был предоставить пять автобусов, данные которых были в нем указаны. Однако автобус, попавший в ДТП, в договоре не значился. Кроме того, с водителем этого автобуса у индивидуального предпринимателя вообще не было заключено никакого договора", — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В управлении МЧС также отмечают, что одной из причин трагедии является скупость "Таманьнефтегаза". Например, строящаяся часть пирса, откуда и упал в воду автобус, не была огорожена отбойниками. А те, которые и были – номинальные и скорее декоративные. Натянутая между столбиками проволока или тонкие окрашенные доски не остановят ни груженый автобус, ни даже легковушку.

"Ограждения – это столбики и натянутая проволока, которые автобус, да и легковой автомобиль не удержат", – заявил один из рабочих. Позже он добавил, что раньше не было и такого ограждения, а это наспех соорудили, вероятно ожидая визита какого-то начальства.

