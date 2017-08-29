Названа цена эксклюзивного автомобиля Lada Vesta

АвтоВАЗ объявил о начале продаж автомобиля Lada Vesta – Exclusive, который отличается от предыдущих моделей седанов самой дорогой комплектацией. Автомобиль оснащен расширенной версией оборудования и уникально оформленным салоном.

Начальная стоимость модели Lada Vesta – Exclusive составляет 763 400 рублей (с механической коробкой передач), сообщается на официальном сайте производителя. Цена "автомата" составляет 788 400 рублей.

В основу этой модели легла комплектация Luxe, дополненная пакетом Multimedia. В числе прочих опций на седане установлены климат-контроль, обогрев лобового стекла, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией. Для этого автомобиля был специально разработан цвет окраски "Карфаген" (бежевый металлик).

Модель также оснащена спойлером на крышке багажника, 16-дюймовыми легкосплавными дисками с контрастным черно-серебристым рисунком спиц, хромированной насадкой на выхлопную трубу, черными глянцевыми вставками на центральной стойке и логотипом Exclusive. Новая Lada Vesta оснащается только одним 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы.

Салон может быть представлен в двух вариантах отделки – бежевом и черном. Карманы передних дверей, зоны в ногах водителя и переднего пассажира, а также центральный тоннель подсвечены светодиодной атмосферной подсветкой, а на задние стекла нанесена усиленная тонировка.