АвтоВАЗ представит абсолютно новый автомобиль

Смертельный ураган в Москве Итоги расследования крушения Ту-154 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Среда 31 мая
Лента новостей
20:57
Соцсеть "ВКонтакте" оповестила москвичей о шторме
20:42
ОНФ проверит готовность детских лагерей к летнему сезону
20:30
На станции метро Сходненская погибла девушка
20:14
В Иркутске пройдет акция ОНФ "Посади дерево"
20:06
Ученые нашли способ замедлить старение кожи
20:00
Путин в восхищении от российских мультфильмов
19:50
В метро Москвы из-за упавшего на рельсы пассажира остановились поезда
19:47
В России появится движение "За реальные дела!"
19:17
55-летняя жена 77-летнего Виторгана беременна
19:16
ЕС внезапно встал на сторону Украины в газовой войне с Россией
18:53
Штормовое предупреждение объявлено в 22 регионах России
18:50
Многодетные семьи получили награду из рук президента
18:47
Бренд люксовых смартфонов Caviar планирует купить Vertu
18:38
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
18:20
В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
18:11
Размер пенсий может увеличиться на 30%
18:09
Маликов сдал анализы на СПИД после тревожного звоночка
17:58
Кузнецова предложила рецепт борьбы с "группами смерти"
17:43
Audi A4 Quattro S-Line: Красота спасет мир
17:29
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
17:24
Плачевное состояние разбившейся на Сейшелах звезды "Дома-2"
17:23
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
17:23
Недуг перечеркнул планы Ольги Ломоносовой
16:59
Родственники мешают интиму Владимира Левкина
16:57
Задержанного на Арбате мальчика отправят на сцену
16:45
Удалившая пациентке 22 здоровых зуба стоматолог пустилась в бега
16:41
Трамп оставил Европу без климата
16:24
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
16:24
Владимир Путин посетил старообрядцев в Москве
16:13
Барановская перешла дорогу Рудковской
16:06
Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле
16:01
На сколько подорожает проезд в электричках с июля
15:50
У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим
15:39
Гоша Куценко спасается от болезни
15:30
Кремль отреагировал на эмоциональное заявление Матвиенко об урагане
15:30
12 миллионам россиян грозит преждевременная смерть
15:13
Как реновация улучшит жизнь москвичей
15:04
Больной Евгений Осин молит о помощи
14:58
"Бриллиантовая" сумка Hermes продана за $380 тысяч
14:52
Захарова ударила по авторитету Меркель
14:49
МЧС сделало экстренное предупреждение о погоде в Москве
14:40
Родригез паникует из-за внебрачных детей в разных городах
14:34
Ракеты "Калибр" вновь удивили мир
14:29
Россия представила виртуальный кинотеатр "Мульт VR"
14:19
У голливудской актрисы рецидив рака груди
14:16
Москвичей предупредили о новом урагане
14:07
Полуголый британский повар бьет рекорды YouTube
14:07
Полковник ГИБДД насмешил танцем с Глюк'oZой
14:03
В Москве объявился серийный маньяк-насильник
13:56
Михаил Муромов о сломанной с детства психике
13:55
Вскрылись доказательства вины Украины в крушении MH17
13:54
В Москве отравили и изнасиловали бизнесвумен
13:31
Раскрыта серьезная уязвимость "Сбербанк Онлайн"
13:11
Анна Седокова признала свое поражение
13:05
Число жертв теракта в Кабуле приблизилось к 100
13:04
89-летняя Элина Быстрицкая осталась в одиночестве
12:57
Что получат москвичи от реновации
12:51
Путин сделал шаг навстречу Эрдогану
12:43
Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи
12:29
Полиция расследует смерть трех неопознанных свиней
12:18
Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото
12:07
Вся правда о реновации в Москве
11:53
Киев нашел способ достать "Газпром"
11:48
Александр Серов скрывается из-за жен и дочерей
11:42
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
11:25
На козырьке подъезда на юго-востоке Москвы нашли труп
11:22
Бузова о браке: Мне ставились условия и ультиматумы
11:16
Роскомнадзор требует премиум-подписку на порно
11:14
В клинике в центре Москвы скончалась пациентка
11:07
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
10:57
Анастасия Волочкова о близости с Сергеем Астаховым
10:46
Как "русский Хатико" помог спасти ребенка
10:43
Россияне стали реже травиться алкоголем
10:39
Москва ударила по террористам под Пальмирой супероружием (видео)
10:31
Перекись водорода и ее необычные свойства
10:25
В подвале кладбища в Москве нашли полуголую женщину в крови
10:20
Как блондинки изменили мир
10:18
Что известно о свадьбе Тарасова и Костенко
10:01
У чиновника из Архангельска конфисковали баню
10:00
Синоптики рассказали о последнем дне весны
09:51
Связанные обетом молчания дети создали тайный кран-чат
09:30
Подруга Наташи Королевой раскрыла тайну любовного треугольника
09:22
Окровавленная голова Трампа вызвала скандал в США
09:19
Злостные курильщики принесли в бюджет 121 миллион
08:57
Россия ударила по террористам под Пальмирой из Средиземного моря
08:38
Мать запретила приближаться к Василию Степанову
08:34
Синоптики устроили перепалку с МЧС из-за урагана-убийцы
08:30
Мощный взрыв прогремел в Кабуле
08:26
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
08:21
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
08:13
Путин сделал признание о Трампе
07:52
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
00:12
В МЧС объяснили отсутствие sms-предупреждений об урагане
22:59
Что прячут в конверте "Секрета на миллион"
21:59
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
21:56
Роман Павлюченко перешел в ФК "Арарат"
21:52
Как живет Анна Ковальчук
21:48
Московское метро избавят от аудиорекламы
21:36
"Юнармия" открывает летние лагеря
21:15
Напавшему на Путина Порошенко в голову ударил национализм
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
Провокация отразилась на беременности Анисиной
Авто

АвтоВАЗ представит абсолютно новый автомобиль

Фото: GLOBAL LOOK press/Allexander Makarov
В следующем году на Московском международном автосалоне (ММАС) АвтоВАЗ представит свою новинку. Об этом сообщил шеф-дизайнер компании Стив Маттин.
прочитано 44 раза

"Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт", – цитирует слова представителя АвтоВАЗа "АвтоВзгляд".

ПО ТЕМЕ

"АвтоВАЗ" приносит убытки Renault

"АвтоВАЗ" откажется от деталей

"АвтоВАЗ" приносит убытки Renault

При этом, Маттин не стал раскрывать подробности того, что будет представлять из себя новинка. Он отметил лишь то, что "этот концепт имеет для компании столь же важное значение, что и автомобили, уже запущенные в производство".

Отметим, что в следующем году ММАС пройдет в период с 29 августа по 9 сентября в центре "Крокус Экспо". Отмечается, что 30 и 31 августа в автосалон будут пускать только аккредитованных журналистов и представителей бизнес-сообщества.

Ранее сообщалось, что в Европе подскочил спрос на российские автомобили марки Lada. За первые три месяца 2017 года в странах Европы дилеры продали 1142 машины. По сравнению с идентичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 63%.

Эксперты отмечают, что продажи автомобилей, созданных концерном "АвтоВАЗ", в 2017 году с каждым месяцем росли все сильнее. В частности, в январе в странах Евросоюза было продано 280 машин, а в феврале эта цифра увеличилась до 350. 

Своего пика продажи достигли в марте 2017 года, когда европейцы приобрели 504 машины марки Lada. При этом рост показателей сбыта в сравнении с идентичным периодом 2016 года составил 73,2% 

Автор: Светлана Сидорчук31 мая 2017, 21:00

комментарии

Политика

В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
Трамп публично осадил Меркель
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию

Шоу-бизнес

55-летняя жена Виторгана высказалась о предстоящих родах
Маликов сдал анализы на СПИД после тревожного звоночка
Плачевное состояние разбившейся на Сейшелах звезды "Дома-2"
Недуг перечеркнул планы Ольги Ломоносовой

Проишествия

В Москве объявился серийный маньяк-насильник
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)

Lifestyle

Ужасная и одинокая Фаина Раневская
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
Шоу-бизнес

Александр Серов скрывается из-за жен и дочерей

Dni.Ru выяснили, куда пропал популярный исполнитель
Шоу-бизнес

Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото

Артистка недовольна вмешательством в свою частную жизнь
Hi-tech

Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле

По словам бизнесмена, "не нужно никуда идти", чтобы обнаружить внеземную жизнь

Шоу-бизнес

55-летняя жена 77-летнего Виторгана беременна

Сенсационную новость журналистам сообщила Лера Кудрявцева

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
Звездные любители крутых машин
Самые соблазнительные платья Канн
Смертельная буря прошла по Москве

Спорт

Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)

Регионы

В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru