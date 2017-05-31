АвтоВАЗ представит абсолютно новый автомобиль

В следующем году на Московском международном автосалоне (ММАС) АвтоВАЗ представит свою новинку. Об этом сообщил шеф-дизайнер компании Стив Маттин.

"Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт", – цитирует слова представителя АвтоВАЗа "АвтоВзгляд".

При этом, Маттин не стал раскрывать подробности того, что будет представлять из себя новинка. Он отметил лишь то, что "этот концепт имеет для компании столь же важное значение, что и автомобили, уже запущенные в производство".

Отметим, что в следующем году ММАС пройдет в период с 29 августа по 9 сентября в центре "Крокус Экспо". Отмечается, что 30 и 31 августа в автосалон будут пускать только аккредитованных журналистов и представителей бизнес-сообщества.

Ранее сообщалось, что в Европе подскочил спрос на российские автомобили марки Lada. За первые три месяца 2017 года в странах Европы дилеры продали 1142 машины. По сравнению с идентичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 63%.

Эксперты отмечают, что продажи автомобилей, созданных концерном "АвтоВАЗ", в 2017 году с каждым месяцем росли все сильнее. В частности, в январе в странах Евросоюза было продано 280 машин, а в феврале эта цифра увеличилась до 350.

Своего пика продажи достигли в марте 2017 года, когда европейцы приобрели 504 машины марки Lada. При этом рост показателей сбыта в сравнении с идентичным периодом 2016 года составил 73,2%

