В России закончились Lada

В салонах, сотрудничающих с АвтоВАЗом, в наличии остался месячный запас тольяттинских машин. Это почти втрое меньше обычного, хотя мощности выпуска автогигант не снижал.

Запасов Lada у основных дилеров, сотрудничающих с производителем, осталось на месяц. В обычном режиме в салонах присутствует запас на пару-тройку месяцев. При этом завод отгрузку не сокращал. Дилеры отметили резко возросший спрос на отечественные автомобили, из-за которого пришлось вспомнить подзабытое слово "дефицит".

Некоторые продавцы даже отменили скидки на самые популярные модели из Тольятти, а продажи все равно растут. Торговля машинами от АвтоВАЗа перестала быть рискованной. У производителя действует 30-дневная отсрочка платежа для торговой сети. Ее хватает, чтобы продать машину. Наиболее востребованные модели – седан Lada Vesta, универсал и фургоны Largus, высокий хетчбек Xray – придется ждать недели две, пишут "Ведомости".

"Срок достаточен, чтобы дилеры полностью выполнили планы продаж, – заявил представитель завода. – Производство старается достаточно оперативно реагировать на изменения спроса, если в отдельных регионах возникает легкий дефицит отдельных моделей. Продолжаем активно взаимодействовать с поставщиками, которых мы уже в первом квартале начали плавно готовить к потенциальному росту продаж на рынке".

По сообщению пресc-службы АвтоВАЗа, 21 июня в салонах официальных дилеров Lada начался прием заказов на компактный городской кроссовер Lada Xray в новой комплектации Exclusive. Начальная стоимость автомобиля составляет 805 900 рублей.

С сентября производство машин в Тольятти и Ижевске вырастет до 29 тысяч в месяц. Для сравнения: план на июль и август – выпустить примерно по 22 тысячи автомобилей Lada, уточняют представители АвтоВАЗа.

В июле, когда сотрудники предприятия традиционно уходят в отпуск, в 2017 году производство будет переведено в режим двухсменной работы. Впрочем, на предприятии эти сведения напрямую не подтверждают, ссылаясь на "внутреннюю информацию" и "живой процесс".

