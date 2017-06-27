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Авто

АвтоВАЗ похвастался новым дизайном LADA

Фото: GLOBAL LOOK press/Thomas K?rbel
Крупнейших отечественный концерн "АвтоВАЗ" представил дизайн новых моделей Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW. Они поступят в продажу уже в этом году.
прочитано 587 раз

Основой для внешнего вида авто стал концепт-кар Cross Concept. Машина была представлена на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-Road Show в 2015 году.

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По словам директора LADA Design Стива Маттина, LADA Vesta SW Cross станет уникальным предложением на рынке и призван задать тон в своем сегменте. Модель сочетает в себе и яркий дизайн, и практичность, уверен он.

Vesta SW Cross имеет увеличенный дорожный просвет (203 миллиметра) и защитные элементы кузова. Дорожный просвет Vesta SW – 178 миллиметров, сообщается на официальном сайте АвтоВАЗа. Среди особенностей новых автомобилей – наружная кнопка открывания багажника, запираемый лючок бензобака, задние дисковые тормозные механизмы (в некоторых комплектациях).

Маттин добавил, что Lada Vesta SW имеет более сдержанный внешний вид. Вместе с тем, по его словам, это не менее запоминающийся автомобиль. "Он может привлечь более рациональных клиентов'', – заявил Маттин. Продажи новых серийных Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW начнутся во второй половине 2017 года.

Напомним, 21 июня в салонах официальных дилеров Lada начался прием заказов на компактный городской кроссовер Lada Xray в новой комплектации Exclusive. Начальная стоимость автомобиля составляет 805 900 рублей. С сентября производство машин в Тольятти и Ижевске вырастет до 29 тысяч в месяц.

Автор: Людмила Фоканова27 июня 2017, 19:52

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