Мажор похвастался опасными гонками по Москве

В Сети появилось видео, на котором водитель BMW X5M, невзирая на плотный трафик на Третьем транспортном кольце в Москве, разогнал свою машину до 180 километров в час. Молодой человек активно перестраивался сразу через несколько полос и создавал помехи для движения других автомобилистов.

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