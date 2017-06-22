ДТП с "пьяным" мальчиком Муж Жасмин получил 7,5 года тюрьмы Эксклюзив Интервью Дом-2

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Авто

Мажор похвастался опасными гонками по Москве

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergey Kovalev
В Сети появилось видео, на котором водитель BMW X5M, невзирая на плотный трафик на Третьем транспортном кольце в Москве, разогнал свою машину до 180 километров в час. Молодой человек активно перестраивался сразу через несколько полос и создавал помехи для движения других автомобилистов.
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Сообщается, что провокационное видео в интернет выложил сам молодой человек. По данным портала Life.ru за рулем иномарки находился гонщик Гриша Зироян известный как Эгоист. До этого он делился с пользователями Сети роликом, на котором объезжал пробку по тротуару.

Автор: Геннадий Куприянов22 июня 2017, 18:37

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