Мажор похвастался опасными гонками по Москве
Сообщается, что провокационное видео в интернет выложил сам молодой человек. По данным портала Life.ru за рулем иномарки находился гонщик Гриша Зироян известный как Эгоист. До этого он делился с пользователями Сети роликом, на котором объезжал пробку по тротуару.
Небесное тело сближается с нашей планетой с ужасающей скоростью
Разведенная актриса решила, что свадьба будет красивой
Об этом сообщил внук королевы принц Гарри
В плотном потоке машин молодой человек разогнал свой BMW до 180 километров в час