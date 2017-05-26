Друг мажора Шамсуарова обстрелял девушку на Porsche

Друг сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова обстрелял автомобиль Porsche, в котором находилась девушка. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел 22 мая в деревне Сколково, передает Life.ru. По данным следствия, 23-летний гонщик Никита Иванов подъехал на Mercedes к девушке на Porsche и нанес сильный урон машине, при этом не причинив вреда самой автомобилистке. После этого он скрылся с места преступления.

Позднее сотрудники уголовного розыска и спецслужб задержали Никиту Иванова в Новой Москве. По факту происшествия возбуждено дело по статье "Хулиганство". Сообщается, что в скором времени ему грозит арест.

Примечательно, что в социальных сетях Никита Иванов дружит с мажором Русланом Шамсуаровым, который обрел скандальную славу после гонок на Gelandewagen в центре столицы. У них даже есть совместные фотографии.

Напомним, ранее в аккаунте сына вице-президента "Лукойла" в Instagram было опубликовано новое видео, на котором водитель грубо нарушает правила дорожного движения. Однако сам Руслан Шамсуаров заявил, что он уже на протяжении года не контролирует свою страницу. "У меня нет ни желания, ни технической возможности как-либо влиять на содержание этого аккаунта", – заявил он.