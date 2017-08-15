В Москве схватили наехавшего на инспектора таксиста

В самом центре столицы, в районе Охотного ряда инспектор ГИБДД пытался выписать водителю такси штраф за неправильную парковку. Таксист, не согласный с действиями инспектора, нажал на газ, наехал на сотрудника МАДИ при исполнении и скрылся с места конфликта.

Таксист, который наехал на своем автомобиле на дорожного инспектора в центре Москвы, задержан. Сам инспектор МАДИ после происшествия обратился в больницу, сообщает "Утро.Ру".

В московском управлении ГИБДД подтвердили факт задержания водителя, который пытался скрыться после наезда на пешехода у дома номер 2 по Охотному Ряду. В ходе правового спора инспектор МАДИ принял решение выписать водителю штраф за неправильную парковку в центре Москвы, но несогласный с таким решением таксист нажал на газ, сбил сотрудника при исполнении и скрылся с места происшествия.

В настоящее время идет проверка по факту оскорбления представителя власти при исполнении должностных обязанностей. К слову, штраф за неправильную парковку в столице составляет от 2 до 5 тысяч рублей.

В пресс-службе столичной ГИБДД напомнили, что инцидент произошел 15 августа в 15:15 у дома №2 по улице Охотный Ряд". Такси было припарковано в зоне действия знака "остановка и стоянка запрещена". Скрывшегося с места происшествия водителя вскоре задержали, проводится проверка", – добавили в ведомстве.