В Подмосковье водитель сбил женщину с коляской

ДТП произошло в деревне Юркино Орехово-Зуевского района Московской области. Там водитель иномарки наехал на женщину с коляской, в результате чего произошло она опрокинулась, и пострадал четырехмесячный ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД. Известно, что малыш госпитализирован, его жизни угрозы нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции.