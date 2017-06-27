ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

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В Подмосковье водитель сбил женщину с коляской

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ДТП произошло в деревне Юркино Орехово-Зуевского района Московской области. Там водитель иномарки наехал на женщину с коляской, в результате чего произошло она опрокинулась, и пострадал четырехмесячный ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД. Известно, что малыш госпитализирован, его жизни угрозы нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Автор: Людмила Фоканова27 июня 2017, 21:59

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