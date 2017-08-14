В Подмосковье водитель насмерть задавил двухлетнего сына

Вечером 13 августа в деревне Котляково в Домодедовском районе Московской области двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля, которым управлял его отец, передает ТАСС. По информации регионального управления МВД, мужчина совершал маневр движения задним ходом и по неосторожности наехал на ребенка. От полученных травм тот скончался на месте. Проводится проверка.