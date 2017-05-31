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Происшествия

В центре Москвы водитель пытался сбить пешеходов

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В Москвеводитель Chevrolet пытался наехать на пешеходов, после чего вышел из автомобиля и брызнул двум мужчинам в лицо из газового баллончика. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел на Летниковской улице, передает "Газета.ру".

В настоящее время полиция устанавливает личность водителя. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

31 мая 2017, 21:24

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