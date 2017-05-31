В центре Москвы водитель пытался сбить пешеходов

В Москвеводитель Chevrolet пытался наехать на пешеходов, после чего вышел из автомобиля и брызнул двум мужчинам в лицо из газового баллончика. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Инцидент произошел на Летниковской улице, передает "Газета.ру".

В настоящее время полиция устанавливает личность водителя. Пострадавшим оказана медицинская помощь.