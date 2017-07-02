По делу о жутком ДТП в Татарстане прошло задержание

Правоохранительные органы Татарстана задержали генерального директора "Евразийской корпорации автовокзалов" (ЕКА). Руководитель может понести ответственность за аварию, в которую угодил автобус, принадлежащий компании.

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в офисе компании. Дело находится на контроле у Центрального аппарата ведомства.