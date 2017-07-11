Москвич оплатил 84 штрафа на 247 тысяч рублей

Водитель из Москвы по угрозой лишения прав оплатил 84 штрафа за нарушения ПДД. Как рассказали судебные приставы, общая сумма составила 247 тысяч рублей, передает "Газета.ру".

Изначально должник от оплаты задолженностей уклонялся и встреч с судебным избегал. В итоге водителя ограничили в специальном праве на управление транспортным средством.