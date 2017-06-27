Студенты МГИМО убили байкера в Москве

Mercedes-ML на большой скорости сбил мотоциклиста на Yamaha и скрылся с места происшествия, но почти сразу сам угодил в кювет. За рулем оказался 20-летний студент МГИМО.

Авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Камера зафиксировала, что при перестроении внедорожник Mercedes-ML сбил мотоциклиста, но не остановился, чтобы оказать помощь, а скрылся с места происшествия, сообщает паблик Mash.

За рулем мотоцикла находился 23-летний студент Аркадий Дымов. От удара он упал на дорогу. Подоспевшие врачи доставили Аркадия в больницу, где байкер вскоре скончался от полученных тяжелых травм.

Mercedes от места происшествия далеко не уехал. Почти сразу внедорожник заехал в кювет, ударив перед тем остановку. В этот момент за рулем автомобиля был 20-летний студент МГИМО Аркадий Смелов. Его освидетельствование на месте показало, что в крови у водителя содержится 0,39 промилле алкоголя, что соответствует легкой степени опьянения.

Очевидцы рассказывают, что в момент столкновения с мотоциклом за рулем Mercedes была девушка. Следствие предполагает, что водитель и пассажир могли тут же поменяться местами и в кювет внедорожник отправился уже под управлением Аркадия.

Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства трагедии. Известно, что погибший Аркадий Дымов был руководителем MADI moto.