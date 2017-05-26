Добрый байкер заблокировал движение в Москве ради уточек

Столичный байкер показал автомобилистам пример доброты и любви к братьям нашим меньшим. Ради утиного семейства мужчина заставил остановиться Ленинский проспект.

Внушительная пробка на оживленной магистрали образовалась 26 мая в утренний час пик. Байкер не смог проехать мимо замеченных на трассе уток, решив помочь им перейти дорогу. Видео с места появилось в паблике LEIKA в соцсети "ВКонтакте". Мужчина остановил движение машин, чтобы пернатые могли безопасно пересечь магистраль.