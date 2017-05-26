Добрый байкер заблокировал движение в Москве ради уточек
Внушительная пробка на оживленной магистрали образовалась 26 мая в утренний час пик. Байкер не смог проехать мимо замеченных на трассе уток, решив помочь им перейти дорогу. Видео с места появилось в паблике LEIKA в соцсети "ВКонтакте". Мужчина остановил движение машин, чтобы пернатые могли безопасно пересечь магистраль.
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