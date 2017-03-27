Автомобиль "Волга" хотят вновь запустить в производство

Председатель совета директоров и совладелец "Русских машин" Зигфрид Вольф заявил, что культовые автомобили "Волга" могут вернуться на российские дороги. Известно, что модернизированный вариант этой модели будет иметь конкурентноспособные характеристики.

Вольф подчеркнул, что это будет качественный и надежный автомобиль, а его стоимость – приемлемая, передает НСН. Пока неизвестно, выпустят его на собственной платформе или же на базе другой модели.

"На мой взгляд, "Волга" как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов", – цитирует Вольфа газета "Ведомости".

При этом подробности идеи перезапуска автомобиля представитель "Русских машин" раскрывать не стал. По информации знакомых с ситуацией источников, никаких конкретных решений по поводу создания коммерческих машин под маркой "Волга" нет.

Как отмечает издание, производство автомобилей "Волга" компания "ГАЗ" закрыла в 2008 году. Тогда же было запущено создание легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring, но в 2010 году и этот проект был закрыт.

"Новый продукт оказался не тем, что было нужно рынку. Машина была слишком большой и прожорливой", – пояснил Вольф. Он заявил, что новый виток производства "Волги" будет уже ориентирован не на массовое потребление, а на конкретных заказчиков.