Автомобиль "Волга" хотят вновь запустить в производство
Вольф подчеркнул, что это будет качественный и надежный автомобиль, а его стоимость – приемлемая, передает НСН. Пока неизвестно, выпустят его на собственной платформе или же на базе другой модели.
"На мой взгляд, "Волга" как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов", – цитирует Вольфа газета "Ведомости".
При этом подробности идеи перезапуска автомобиля представитель "Русских машин" раскрывать не стал. По информации знакомых с ситуацией источников, никаких конкретных решений по поводу создания коммерческих машин под маркой "Волга" нет.
Как отмечает издание, производство автомобилей "Волга" компания "ГАЗ" закрыла в 2008 году. Тогда же было запущено создание легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring, но в 2010 году и этот проект был закрыт.
"Новый продукт оказался не тем, что было нужно рынку. Машина была слишком большой и прожорливой", – пояснил Вольф. Он заявил, что новый виток производства "Волги" будет уже ориентирован не на массовое потребление, а на конкретных заказчиков.
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