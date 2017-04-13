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Авто

Названы самые безопасные автомобили для россиян

Volvo XC60. Фото: volvocars.com
Автоэксперты назвали самые надежные и безопасные автомобили для российских дорог. Оказалось, что лидируют в этом рейтинге европейские автоконцерны.
прочитано 2746 раз

Большинство специалистов отдали пальму первенства автомобилю Volvo. Как подчеркнул независимый автомобильный эксперт Андрей Осипов, наиболее безопасной моделью этой марки является XC60, передает Nation News. 

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"У них появилась система City Safety – это система автоматического торможения в случае обнаружения препятствия, она сама активирует тормозную систему. И они сейчас продолжают совершенствоваться. Volvo объявила, что главная цель компании – добиться отсутствия смертельных аварий к 2020 году. Они даже выезжают на ДТП с участием Volvo и исследуют эти автомобили", – подчеркнул эксперт. 

Что касается других безопасных машин, то тут мнения экспертов расходятся. Так, специалист Елена Лисовская считает, что на второе место следует поставить Mercedes, затем – BMW и Porsche. "Американские машины сейчас тоже подтягиваются", – добавила она. 

Другой автоэксперт Виктор Пак отметил, что, помимо безусловного лидера Volvo, относит к наиболее безопасным машинам Audi и Toyota. По мнению Андрея Осипова, самые надежные – автомобили премиального уровня. 

К таким он относит Mercedes C класса, BMW седьмой серии, а также Audi A8 и Toyota C-HR. "Это представительские автомобили, потому что в стоимость этих машин проще заложить стоимость электронных систем", – пояснил эксперт. 

Автор: Светлана Сидорчук13 апреля 2017, 11:41

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