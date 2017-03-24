Самые популярные автомобили в России
Согласно результатам исследования российского авторынка, самыми востребованными брендами стали Hyundai, Volkswagen, KIA и Renault. Последние тенденции озвучил автоэксперт Андрей Ломанов.
Так, больше всего российских автомобилистов интересуют южнокорейские бренды Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Эти модели приковали к себе интерес наших соотечественников прежде всего за счет надежности и адекватного ценника, сообщает Ura.ru со ссылкой на информагентство Nation News.
Особой популярностью на российском авторынке пользуется Volkswagen Tiguan. "Выхода этой модели ждали очень давно. Автомобиль выполнен в неожиданным и дерзком стиле, и все журналисты сказали „да“, потому что он классный и необычный. Другое дело – ценники там намного выше", – говорит Ломанов.
Четвертое и пятое место в списке самых востребованных на российском рынке моделей заняли Kia Sorento и Renault Duster. Ранее столичные полицейские рассказали о том, какие автомобили в Москве угоняют чаще всего.
В печальный рейтинг, в основном, вошли иномарки. Правоохранители привели статистику угонов. Оказалось, что этих правонарушений в Москве стало меньше. Как писали Dni.ru, за 2016 год в столице было угнано 5073 автомобиля, что почти на две тысячи меньше, чем годом ранее.
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