На востоке Москвы грузовик сбил женщину с двумя детьми

На востоке столицы грузовик сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе. Пострадавшие были госпитализированы. ДТП произошло на Халтуринской улице, сообщает "Газета.ru".

По данным Life.ru, женщина катила коляску с трехмесячным ребенком, а пятилетнего вела за руку. После наезда автомобиля трехмесячный малыш потерял сознание.