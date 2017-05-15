На востоке Москвы грузовик сбил женщину с двумя детьми

На востоке столицы грузовик сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе. Пострадавшие были госпитализированы. ДТП произошло на Халтуринской улице, сообщает "Газета.ru".
По данным Life.ru, женщина катила коляску с трехмесячным ребенком, а пятилетнего вела за руку. После наезда автомобиля трехмесячный малыш потерял сознание.
Женщина работала в ведомстве с 2002 по 2005 годы
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