В ралли под Псковом произошла смертельная авария

В Псковской области тестовый заезд ралли Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017″ был омрачен страшной трагедией. Во время тренировки произошла авария, в результате которой погиб один человек, трое получили ранения.

По факту происшествия проводится проверка, передает Flashnord. По некоторым данным участниками ДТП стали гонщики из Москвы и совместный экипаж из Санкт-Петербурга и Латвии.