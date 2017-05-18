Известный музыкант устроил гонки по встречке в Москве

Рэпер Самоэль (Samoel), известный по песне "Малиновые сны", попал в скандал. Вместе со своими друзьями музыкант на элитном Maybach устроил дрифт на Воробьевых горах.

Золотая молодежь устроила ночные гонки возле МГУ. Мажоры проигнорировали запрет МВД на данные действия возле главного университета страны.

Находящегося за рулем иномарки известного музыканта подбадривали с заднего сиденья девушки, сообщает паблик Mash. Видео дерзкой езды было опубликовано в Сети. После дрифта мажоры устроили гонки на полосе встречного движения. Полицейские уже изучают обнародованную видеозапись, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД.

Напомним, ранее экс-мэр Архангельска Александр Донской оправдался за устроенную им в ночь на 10 апреля гонку на Ferrari в столичном торгово-развлекательном комплексе "Весна". Он заявил, что это была постановка. По его словам, он просто пошутил.

Инцидент произошел за 10 минут до закрытия комплекса. Таким образом бывший архангельский градоначальник хотел привлечь внимание. По его словам, он долго выбирал место для своего перформанса. Подумал он и о времени проведения гонки, чтобы от его выходки никто не пострадал.