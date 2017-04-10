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Авто

Бывший мэр оправдался за гонки на Ferrari по торговому центру

Фото: GLOBAL LOOK press/Katja Kreder
Экс-мэр Архангельска Александр Донской, устроивший в ночь на 10 апреля гонку на Ferrari в столичном торгово-развлекательном комплексе "Весна", заявил о том, что она была постановочной. По его словам, он просто пошутил.
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Гонка была устроена за 10 минут до закрытия комплекса. Таким образом бывший архангельский градоначальник хотел привлечь внимание.

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"Я люблю пошутить. Это такой шуточный перфоманс, способ привлечения внимания", – цитирует Донского "360". "К сожалению, не все восприняли его как шутку, а так, в целом, мне кажется, это такая забавная история", — считает водитель иномарки.

По его словам, он долго выбирал место для своего перфоманса. Также тщательно он подбирал и время дл гонки, чтобы от его выходки никто не пострадал. "Я посмотрел, где можно это сделать. Прошел маршрут. Было выбрано время, когда в комплексе маловероятно будет кто-то из посетителей… В целом все было запланировано так, чтобы никто не пострадал", — отметил мужчина.

С охраной комплекса Донской свои планы не согласовывал. По его словам, ему все равно бы отказали, поскольку у нас "консервативное общество". Примечательно, что водитель долгое время после своего перфоманса находился в комплексе, объясняя, что это была шутка.

По его словам, его задачей было – "организовать эффектный проезд". Александр хочет выступить на форуме Synergy Global Forum в ноябре. Он планирует создать большой квадрокоптер, на котором можно летать, чтобы пролететь на форум, миновав охрану.

Автор: Людмила Фоканова10 апреля 2017, 21:13

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