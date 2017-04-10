Бывший мэр оправдался за гонки на Ferrari по торговому центру

Экс-мэр Архангельска Александр Донской, устроивший в ночь на 10 апреля гонку на Ferrari в столичном торгово-развлекательном комплексе "Весна", заявил о том, что она была постановочной. По его словам, он просто пошутил.

Гонка была устроена за 10 минут до закрытия комплекса. Таким образом бывший архангельский градоначальник хотел привлечь внимание.

"Я люблю пошутить. Это такой шуточный перфоманс, способ привлечения внимания", – цитирует Донского "360". "К сожалению, не все восприняли его как шутку, а так, в целом, мне кажется, это такая забавная история", — считает водитель иномарки.

По его словам, он долго выбирал место для своего перфоманса. Также тщательно он подбирал и время дл гонки, чтобы от его выходки никто не пострадал. "Я посмотрел, где можно это сделать. Прошел маршрут. Было выбрано время, когда в комплексе маловероятно будет кто-то из посетителей… В целом все было запланировано так, чтобы никто не пострадал", — отметил мужчина.

С охраной комплекса Донской свои планы не согласовывал. По его словам, ему все равно бы отказали, поскольку у нас "консервативное общество". Примечательно, что водитель долгое время после своего перфоманса находился в комплексе, объясняя, что это была шутка.

По его словам, его задачей было – "организовать эффектный проезд". Александр хочет выступить на форуме Synergy Global Forum в ноябре. Он планирует создать большой квадрокоптер, на котором можно летать, чтобы пролететь на форум, миновав охрану.