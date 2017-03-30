В ГИБДД решили обуздать стритрейсеров

Глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко предложил стритрейсерам продемонстрировать свои таланты на трассе, а не на улицах города, пишет газета "Известия". По его словам, доказывать, "кто чего стоит", лучше в формате соревнований, не противопоставляя себя обществу и не записывая правонарушения на видео.
Коваленко добавил, что сотрудники столичной автоинспекции ведут диалог с главными сообществами уличных лихачей. С этой целью было организованно специальное мероприятие на "ВТБ Арене".
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