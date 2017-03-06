Роскошных авто в России стало больше
Всего в рейтинге роскошных автомобилей теперь 909 позиций, сообщает газета "Известия". Машины в нем сегментируются по категориям стоимости: от трех до пяти миллионов рублей, от пяти до десяти миллионов рублей, от десяти до пятнадцати миллионов рублей и свыше пятнадцати миллионов рублей.
Примечательно, что сильнее всего расширился список именно самой дорогой категории автомобилей, теперь в перечне 70 позиций (в прошлом году их было 40. – Прим. ред.). Теперь роскошными также считаются десять моделей Bentley, по три модели Lamborghini, Ferrari и Aston Martin, а также новые Mercedes-Benz и Rolls-Royce.
С 76 до 95 позиций возрос перечень роскошных автомобилей второго уровня. В него вошли две Lamborghini, а также по одной модели Ferrari, Porsche и Mercedes-Benz. "Дебютантами" категории стали четыре машины от Land Rover и по одной от Jaguar и BMW.
#Aston Martin - новый DB10 хорош без всяких ХЗ pic.twitter.com/5lSgZKDfxr— Pi-Bip авто (@pi_bip) 3 марта 2017 г.
Наиболее значимые изменения произошли в категориях третьего и четвертого уровня. Список автомобилей от трех до пяти миллионов рублей расширился на 19% и составил 424 позиции, а перечень машин от пяти до десяти миллионов рублей – на 34%, теперь в нем 320 наименований. При этом многие перечисленные ранее в категориях автомобили либо перестали числиться роскошными, либо сменили категорию. На третьем и четвертом уровнях по-прежнему представлены модели Lexus, Jaguar, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover и так далее.
Почему в сторис все вечно котов выкладывают?— Полина (@polindrom) 20 февраля 2017 г.
Бессовестные
Кажется, нужно вести налог на роскошь для тех, у кого кот
Для каждой из категории предусмотрен свой повышающий коэффициент с учетом возраста автомобиля. Машины стоимостью от трех до пяти миллионов рублей составляет от 1,1 до 1,5. При стоимости в пять-десять миллионов рублей установлен коэффициент 2, для машин первого и второго уровня — 3.
#Ferrari F12 #berlinetta - даже в тени блестит pic.twitter.com/7Hn2lLVkK3— Pi-Bip авто (@pi_bip) 6 марта 2017 г.
Отметим, что в России распространена схема ухода от налога на роскошь. "С инвалидов первой и второй групп или многодетных родителей транспортный налог не взимается. Соответственно, если оформить на таких людей свою машину, и платить большой налог не придется", – пояснил автоэксперт Петр Шкуматов.
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