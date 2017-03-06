Роскошных авто в России стало больше

В Министерстве промышленности и торговли почти на четверть расширили список автомобилей, облагаемых дополнительным "налогом на роскошь". В сравнении с прошлым годом число позиций увеличилось на 201 позицию.

Всего в рейтинге роскошных автомобилей теперь 909 позиций, сообщает газета "Известия". Машины в нем сегментируются по категориям стоимости: от трех до пяти миллионов рублей, от пяти до десяти миллионов рублей, от десяти до пятнадцати миллионов рублей и свыше пятнадцати миллионов рублей.



Примечательно, что сильнее всего расширился список именно самой дорогой категории автомобилей, теперь в перечне 70 позиций (в прошлом году их было 40. – Прим. ред.). Теперь роскошными также считаются десять моделей Bentley, по три модели Lamborghini, Ferrari и Aston Martin, а также новые Mercedes-Benz и Rolls-Royce.

С 76 до 95 позиций возрос перечень роскошных автомобилей второго уровня. В него вошли две Lamborghini, а также по одной модели Ferrari, Porsche и Mercedes-Benz. "Дебютантами" категории стали четыре машины от Land Rover и по одной от Jaguar и BMW.

Наиболее значимые изменения произошли в категориях третьего и четвертого уровня. Список автомобилей от трех до пяти миллионов рублей расширился на 19% и составил 424 позиции, а перечень машин от пяти до десяти миллионов рублей – на 34%, теперь в нем 320 наименований. При этом многие перечисленные ранее в категориях автомобили либо перестали числиться роскошными, либо сменили категорию. На третьем и четвертом уровнях по-прежнему представлены модели Lexus, Jaguar, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover и так далее.

Почему в сторис все вечно котов выкладывают?

Бессовестные

Кажется, нужно вести налог на роскошь для тех, у кого кот — Полина (@polindrom) 20 февраля 2017 г.

Для каждой из категории предусмотрен свой повышающий коэффициент с учетом возраста автомобиля. Машины стоимостью от трех до пяти миллионов рублей составляет от 1,1 до 1,5. При стоимости в пять-десять миллионов рублей установлен коэффициент 2, для машин первого и второго уровня — 3.

Отметим, что в России распространена схема ухода от налога на роскошь. "С инвалидов первой и второй групп или многодетных родителей транспортный налог не взимается. Соответственно, если оформить на таких людей свою машину, и платить большой налог не придется", – пояснил автоэксперт Петр Шкуматов.