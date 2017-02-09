Назван самый продаваемый автомобиль в России
По данным экспертов, в прошлом году российские автолюбители предпочитали иномарки. Лидером продаж стали корейские автомобили. Так, самым востребованным в России стал Hyundai Solaris. В течение прошлого года реализовано 90,4 тысячи авто этой модели, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
На второй позиции оказался отечественный автомобиль Lada Granta с показателем в 87,7 тысячи реализованных машин. На третьей строчке рейтинга – Kia Rio с результатом в 87,7 тысячи проданных автомобилей.
Примечательно, что Hyundai Solaris также вошел в антирейтинг самых угоняемых в России автомобилей. Как писали Dni.Ru, в 2016 году в нашей стране чаще всего похищали бюджетные иномарки, кроссоверы и седаны бизнес-класса. По статистике, в числе популярных у злоумышленников моделей – как доступные Hyundai Solaris и Kia Rio, так и премиальные внедорожники Toyota Land Cruiser и Lexus LX.
Сообщалось, что в Москве представили второе поколение Hyundai Solaris. Бюджетный семейный седан получил набор функций, которыми ранее оснащали лишь автомобили премиум-класса.
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