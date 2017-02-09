Назван самый продаваемый автомобиль в России

Убийство ополченца Гиви Корчевников покидает "Прямой эфир" Донбасс в огне Сто дней президента Трампа Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
партнеры
Четверг 9 февраля
Лента новостей
18:31
Российско-иранский деловой форум пройдет в Тегеране
18:23
Москва разберется с ударом ВКС России по турецким военным
18:19
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
18:06
Трамп осадил русофоба Маккейна
18:03
Мужчина устроил стрельбу в жилом доме под Москвой
17:47
Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
17:43
С похищенными в Нигерии россиянами удалось связаться
17:38
Формула сознательной любви
17:36
Откуда берутся детские комплексы
17:34
Темнокожая "кукла Барби" взорвала Сеть
17:26
В Париже построят стеклянную стену от террористов
17:22
Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
17:09
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
16:53
МВФ отказался спасать Украину
16:51
Рухнувший столб придавил пенсионерку (видео)
16:36
Марокко: королевство сказочной красоты
16:23
Петросян устроил потоп в центре Москвы
16:23
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
16:20
"Колымские рассказы" перенесли на сцену
16:14
Ученые поспорили из-за письма инопланетянам
16:06
Эмин напугал видом без одежды
16:01
Копавший тоннель в сугробе школьник погиб под снегом
16:00
Порошенко напросился в гости к Трампу
15:58
Известному танцору отрезали ногу после съемки
15:58
ЕС накормил Украину новыми обещаниями
15:41
Джигурда назвал причину ухода Корчевникова
15:02
На Украине избили Лещенко (видео)
15:02
Одинокая британка четыре года имитировала отношения в соцсетях
14:58
Комбат Гиви готовил семью к своей смерти
14:51
После развода Буланова показала фото с другим мужчиной
14:45
Бизнес должен стать ответственным
14:36
Почему американцы путают украинцев с корейцами
14:30
Куда отправиться в день всех влюбленных
14:25
Ученые доказали умственное превосходство первенцев
14:23
Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом
14:12
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова
14:10
Интимные проблемы Анны Калашниковой
14:10
Напуганные поляки решили мириться с Россией
14:04
Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка
13:58
Миллионер извинился перед онкобольной певицей за травлю
13:54
Значение имени Любовь
13:47
Студенты назвали лучшие вузы России
13:45
Молодежь выбирает секс вместо первого свидания
13:45
Бывшая жена Башарова воет от боли из-за травм
13:42
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
13:32
На АЭС во Франции прогремел взрыв
13:25
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
13:17
Звезда латиноамериканской сцены готовит подарок россиянам
13:14
Собутыльники покалечили москвича битой и молотком
13:14
Как президенты борются с недосыпом
13:09
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
13:02
У Малышевой сдали нервы на передаче
12:52
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
12:46
Как Google наплевал на законы Германии
12:40
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России
12:40
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной
12:21
"Фаворитка Путина" станет новым президентом Франции
12:19
Валерия прилюдно расплакалась
12:13
Тимошенко обидело "туалетное рандеву" с Трампом
12:12
Мнение: Mazda 6 – роскошь и стиль в гражданском сегменте
12:02
В России отменят горящие туры
12:01
Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
11:38
Алла Довлатова впервые о четвертой беременности
11:37
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
11:32
Гиви похоронят рядом с другом Моторолой
11:30
Пластинина после свадьбы с бизнесменом сообщила о пополнении
11:24
"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
11:12
Из храма на севере Москвы украли сейф и украшения
10:50
Нобелевку делят между Путиным и Трампом
10:45
В московской столовой избили и ограбили мужчину
10:41
Кто содержит певицу Глюк'Ozу
10:40
У России появилась новая военная угроза
10:30
В Подмосковье жертвами крупного ДТП стали три человека
10:28
Погода принесет страдания москвичам
10:22
Оскорбивший Путина ведущий оказался подлецом
10:15
Елена Летучая рассказала о ребенке
10:08
Юный житель Москвы упал с 23-го этажа и погиб
10:07
У отлучившейся в магазин москвички похитили бойцовую собаку
09:48
Уборщик метро за год заработал 16 миллионов рублей
09:45
В центре Москвы автомобиль Минобороны столкнулся с такси
09:38
Мэр города в Иркутской области задержан на рабочем месте
09:28
Меркель с отрезанной головой в руках взорвала Сеть
09:28
17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
09:21
Столичное жилье может резко упасть в цене
09:12
Женщина покормила грудью поросенка во время интервью (видео)
09:11
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
08:38
Пелагея обратилась к врачу с адской болью
08:38
Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме
08:33
С самолетом Трампа случилось ЧП
08:30
Кара-Мурза-младший вышел из комы
08:18
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
07:47
В шахте лифта московского ТЦ найдено тело
00:24
Солнцев отругал девушек "Дома-2"
22:08
Шоу "Битва экстрасенсов" отметили в День науки
22:04
Подробности нападения украинского дизайнера на юную москвичку
21:57
Мускулистая Барби делает жим лежа и приседает со штангой (фото)
21:35
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
21:23
В Дании подсчитали убытки от толстых граждан
21:16
Двуликий Янус американских санкций
21:04
Жительнице Кировской области выдали кредит под 2379%

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Россия готовит новое потрясение для Лукашенко
У Малышевой сдали нервы на передаче
Авто

Назван самый продаваемый автомобиль в России

Hyundai Solaris. Фото: hyundai.ru
Легковые автомобили B-класса занимают первое место по популярности на российском авторынке. Как отмечают аналитики, доля их продаж в 2016 году составила 41,4%.
прочитано 844 раза

По данным экспертов, в прошлом году российские автолюбители предпочитали иномарки. Лидером продаж стали корейские автомобили. Так, самым востребованным в России стал Hyundai Solaris. В течение прошлого года реализовано 90,4 тысячи авто этой модели, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

ПО ТЕМЕ

Самые угоняемые автомобили России

В Москве презентовали новый Hyundai Solaris (фото)

На второй позиции оказался отечественный автомобиль Lada Granta с показателем в 87,7 тысячи реализованных машин. На третьей строчке рейтинга – Kia Rio с результатом в 87,7 тысячи проданных автомобилей.

Примечательно, что Hyundai Solaris также вошел в антирейтинг самых угоняемых в России автомобилей. Как писали Dni.Ru, в 2016 году в нашей стране чаще всего похищали бюджетные иномарки, кроссоверы и седаны бизнес-класса. По статистике, в числе популярных у злоумышленников моделей – как доступные Hyundai Solaris и Kia Rio, так и премиальные внедорожники Toyota Land Cruiser и Lexus LX.

Сообщалось, что в Москве представили второе поколение Hyundai Solaris. Бюджетный семейный седан получил набор функций, которыми ранее оснащали лишь автомобили премиум-класса.

9 февраля 2017, 15:17

комментарии

Политика

Почему американцы путают украинцев с корейцами
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
Напуганные поляки решили мириться с Россией
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России

Шоу-бизнес

Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
Петросян устроил потоп в центре Москвы
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
Эмин напугал видом без одежды

Проишествия

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
Собака изуродовала москвичку и ее подругу

Lifestyle

Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак
Марокко: королевство сказочной красоты
"Колымские рассказы" перенесли на сцену
Куда отправиться в день всех влюбленных
Шоу-бизнес

Пелагея обратилась к врачу с адской болью

Медик рассказал о том, как помог популярной певице
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова

На телеканале "Россия" прокомментировали перемены в программе "Прямой эфир"
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери

Наследница актера трагически погибла в 23 года
Происшествия

Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции

Авария произошла из-за перегрева вентилятора

Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фоторепортажи

17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
Мужчины надели корсеты и платья
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи

Регионы

Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru