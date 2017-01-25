ОСАГО хотят развернуть лицом к автовладельцам

Общероссийский народный фронт считает, что предлагаемая замена денежных выплат на ремонт машины ущемляет права автовладельцев. В ОНФ полагают, что в законе об ОСАГО необходимо прописать четкие требования к устанавливаемым запчастям, ответственность за сроки и качество ремонта, а также предоставить автовладельцу выбор между проведением ремонта и денежной компенсацией.

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков уверен, что от замены выплат на ремонт выиграют страховщики. С принятием поправок, сказал депутат, они смогут значительно сократить свои издержки. "Страховщики хотят отрезать автовладельцев от судебных инстанций, отменив фактически такой вид разбирательств, как судебное разбирательство, – сказал он. – С этим нельзя согласиться как с точки зрения законности, так и с точки зрения здравого смысла и справедливости".



По словам парламентария, в Госдуме лежат поправки, суть которые дают автовладельцам право выбора возмещения убытков по желанию хозяина машины. "Страховщики хотят использовать бывшие в употреблении, непонятного качества и происхождения запчасти. И на сегодняшний день совершенно непонятна ответственность за сроки и качество ремонта, – сказал Лысаков. – Нельзя навязывать только ремонт, который, в данном случае, выгоден страховым компаниям".

Страховщики говорят, что с 2013 года из-за возросших выплат пострадавшим в ДТП они всерьез озабочены проблемой работы юристов, помогающих автовладельцам. Их активность подтолкнула страховое общество к выработке мер и предложений по ограничению их деятельности. Предложенные пути решения этой проблемы были поддержаны Банком России и Минфином.

Однако в ОНФ это явление называют следствием поведения самих страховщиков, которые отказывают в выплатах, занижают суммы ущерба, затягивают перевод денег. Кроме того, по мнению "фронтовиков", инициированные страховщиками изменения ОСАГО направлены не на решение проблем, а лишь на пресечение деятельности юристов, помогающих автовладельцам.





Поправки предполагают, что потерпевший в ДТП автовладелец будет получать отремонтированный автомобиль, а не денежную компенсацию. При этом, отсутствует даже определение качества запчастей, которые должны использоваться в ходе ремонта. Таким образом, техцентры, выбранные страховщиками, получат возможность экономить на ремонте, используя, например, б/у запчасти.

"Основным заблуждением страховщиков является уверенность в том, что ОСАГО – это бизнес-проект, когда надо собрать денег как можно больше, а вернуть автовладельцам как можно меньше, – отметил Вячеслав Лысаков. – Хотя на самом деле идея закона об ОСАГО состоит в уменьшении количества жертв на российских дорогах и оказании качественных услуг по возмещению вреда жизни и здоровью, ущерба имуществу пострадавшим в ДТП в полном объеме и в сроки, установленные законом".