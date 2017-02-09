Гонщицу Багдасарян оставили с правами

В Савеловском суде Москвы 9 февраля прошла подготовка к очередному слушанию по делу Мары Багдасарян. Окончательное решение о лишении водительского удостоверения будет вынесено 21 марта.

Фигурантки громкого дела на заседании не было. В суде от имени обвиняемой выступал адвокат. Итоговое заседание отложили на месяц: горе-водитель Мара Багдасарян опять болеет, о чем свидетельствуют записи на ее страницах в соцсетях.

Пока стороны ознакомились с материалами дела, сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Константин Тимошенко. В скором времени судье предстоит вынести поистине эпохальное решение: скандально известная гонщица может навсегда лишиться водительских прав.

Девушка должна отбыть наказание и за прежние дорожные "подвиги". Напомним, что в конце декабря 2016 года ее приговорили к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту за просроченные штрафы ГИБДД.

Багдасарян отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию. Заниматься уборкой улиц ей не позволило слабое здоровье, не мешавшее, впрочем, участвовать в лихих заездах.

Через два дня стритрейсерша перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд: в итоге нарушительница вновь оказалась в СИЗО.