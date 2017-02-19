Porsche насмерть сбил пешехода в Москве
Ранним утром 19 февраля автомобиль Porsche насмерть сбил пешехода на Мосфильмовской улице на юго-западе Москвы, передает РИА Новости. После этого иномарка врезалась в припаркованные автомобили. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Последствия смертельного ДТП попали на видео.
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