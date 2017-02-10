У гонщицы Мары Багдасарян нашли еще 22 нарушения

Мару Багдасарян снова обвиняют в невыплате штрафов за многочисленные нарушения ПДД. Правоохранители нашли у стритрейсерши еще 22 неоплаченных квитанции. Соответствующие материалы переданы в мировой суд Савеловского района, передает Life.ru.

В конце декабря 2016 года Багдасарян приговорили к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту за просроченные штрафы ГИБДД.