Российских водителей ждут серьезные изменения

На дорогах России появятся новые знаки. Реформа в этой области проводится впервые за 40 лет.

В России начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который разрешает установку дополнительных дорожных знаков. Ранее они в качестве эксперимента были установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.

Среди подобных знаков: "Въезд на перекресток в случае затора запрещен", "Глухие пешеходы", "Диагональный пешеходный переход", "Уступи всем, и можно направо", "Направление движения по полосе", "Начало полосы" и другие. Некоторые будут сопровождаться дополнительным визуальным обозначением – разметкой.

Кроме того, новый стандарт предполагает использование совмещенных знаков. Это позволит городским властям сэкономить и избавиться от "визуального мусора", считает глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" (разработчик ПНСТ – Прим. ред.) Александр Шумский.

Стандарт будет действовать до 2020 года. За это время дорожные службы должны провести научно-исследовательскую работу и проверить инновационные решения на практике.

Важно отметить, что это первая существенная реформа дорожных знаков в России за последние 40 лет. "Мы уже живем в другой стране с другими правилами дорожного движения и другими запросами общества. Нашим гражданам нужны современные, с точки зрения визуального ряда, знаки. Они должны быть понятными и комфортными", – цитирует газета "Известия" представителя правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.