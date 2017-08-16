На улицах Москвы появится голубая разметка

В центре Москвы в районе Хамовники стартовал необычный эксперимент. Дорожные службы хотят демонтировать 40% знаков на 25 улицах – вместо них появятся уменьшенные указатели, а на асфальтовое покрытие будет нанесена голубая разметка.

Кроме того, исчезнет большая часть дублирующих знаков, сообщили "Коммерсанту" в "Центре организации дорожного движения". Эксперимент будет проведен на следующих улицах: