В России в 2018 году резко подорожают автомобили

Цены на автомобили в 2018 году могут серьезно вырасти. Причной станет резкое повышение утилизационного сбора – это предложение сейчас рассматривают в правительстве.



Минпромторг России предлагает поднять утилизационный сбор на 87–125% – в в зависимости от объема двигателя. По данным источника в ведомстве, отечественным концернам его неофициально компенсируют – так что сильнее всего мера ударит по чистым импортерам. Тем не менее, иностранные концерны, которые построили свои заводы в России, эта мера тоже затронет – так что цена в конце концов вырастет на все автомобили.

Эксперты считают, что повышение утилизационного сбора негативно скажется на восстановлении рынка. По их подсчетам, цены на машины с учетом роста акцизов могут вырасти в 2018 году в среднем на 10–17%.

Автоконцерны, куда обратился за комментариями "КоммерсантЪ", в основнм, отмалчиваются. Только в BMW выразили уверенность, что такая инициатива негативно отразится на рынке.

В Минпромторге признали, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора. И добавили, что его величина будет зависеть от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта. "В грузовом сегменте индексация составит 15–40%. А средневзвешенная индексация сбора составит 15–17,5%, утверждают в Минпромторге", – пишет газета.

На сегодняшний день все автопроизводители обязаны платить утилизационный сбор. Он был введен в 2012 году только для иностранных автоконцернов, импортирующих машины в Россию или имеющих на территории страны сборочные мощности. Однако это вызвало возмущение стран-партнеров России по ВТО. В результате в 2014-м сбор распространили и на отечественных автопроизводителей.