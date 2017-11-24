Названы любимые автомобили россиян

Маркетологи выяснили, какие бренды предпочитают наши соотечественники. Впервые за последние девять лет в десятку популярных марок вошла Lada.

Рейтинг был составлен на основании опроса владельцев автомобилей. На первом месте утвердился BMW. Немецкий бренд является самым любимым у россиян уже семь лет подряд и позиций своих не сдает.

Вторую строчку заняла Toyota, а на третьей расположился Mercedes-Benz. На четвертой позиции у наших соотечественников – Audi. Далее следуют Ford, Nissan, KIA и Hyundai, передает телеканал "360".

Популярная в советские годы Lada уверенно заняла девятое место, обойдя Volkswagen, который закрыл десятку. А самой популярной маркой внедорожников в России за первые девять месяцев 2017 года стал Renault.

Также выяснилось, какие автомобили в России угоняют чаще всего. По данным экспертов, если в прошлом году на черном рынке был востребован Porsche Panamera, то в этом – кроссовер Range Rover Evoque, сообщает Life.ru

На втором месте оказался Lexus LX, а следом за ним – внедорожник Lexus GX. В список наиболее угоняемых попали также Land Rover Range Rover, Toyota Camry, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Jeep Grand Cherokee, BMW 7-series и Hyundai Tucson.