Какие автомобили предпочитают богатые россияне

Опрос показал, что богатые россияне и люди со средним достатком предпочитают совершенно разные типы автомобилей. Вопреки стереотипам любимым средством передвижения "толстых кошельков" оказались вовсе не спорткары.

Эксперты из "Автостат ИНФО" провели исследование и выяснили, что богатые россияне предпочитают внедорожники. Полноприводный внедорожник с дизелем объемом два-три литра мощностью до 199 лошадиных сил с "автоматом" оказался самым распространенным автомобилем премиум-сегмента.

Остальные граждане нашей страны предпочитают седаны. В массовом сегменте преобладает переднеприводный седан с бензиновым двигателем объемом от один-два литра мощностью до 100 лошадиных сил с "механикой". В целом доля внедорожников на российском рынке составляет 62,1%, седанов – 26,5%, передает телеканал "360".

Ранее эксперты назвали любимые марки иномарок россиян. Оказалось, что наибольшей популярностью у граждан нашей страны пользуются японские машины – их доля на рынке составляет 37%. В общей сложности таких машин более 9,4 миллиона.

На втором месте – машины корейских марок, доля которых составляет 17%. Их насчитывается порядка 4,3 миллиона экземпляров. Чуть ниже показатель у немецких брендов – 4,2 миллиона машин или каждая шестая иномарка.

На четвертом месте расположились американские автомобили (3,1 миллиона), на пятом – французские (2,1 миллиона). На долю чешских брендов (примерно 700 тысяч единиц) приходится около 3% доли автопарка, 2% иномарок составляют китайские машины (почти 550 тысяч). Показатели остальных брендов составляют менее 400 тысяч экземпляров или 1,5% в долевом выражении.