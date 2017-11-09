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"Случай особенный": Песков назвал Мару Багдасарян одиозной

Дмитрий Песков и Мара Багдасарян. Фото: Dni.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу скандальной гонщицы Мары Багдасарян. Он считает случай стритрейсерши особенным.
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Песков переадресовал вопрос о злостной нарушительнице правил дорожного движения, прославившейся на всю Россию, в правоохранительные органы. Пресс-секретарь главы государства ответил, будет ли Кремль рассматривать обращение адвоката Багдасарян к президенту в связи с тем, что его подопечной не возвращают водительские права.

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Мара Эльмаровна Багдасарян стритрейсер

По словам Дмитрия Пескова, Кремль не имеет права решать: лишать ее водительского удостоверения или возвращать его. "Ни глава государства, ни кремлевская администрация не имеют полномочий кого-то лишать прав, кому-то возвращать права, поэтому сюда обращаться бесполезно по этому вопросу. Это вопрос наших правоохранительных органов", – цитирует официального представителя Кремля РИА Новости. "Что касается в целом этой одиозной участницы дорожного движения в прошлом – это вообще случай особенный", – добавил Песков.

Напомним, 8 ноября Мару Багдасарян оштрафовали за езду без прав. Нарушительница должна выплатить 15 тысяч рублей. Девушка не смогла пообщаться с сотрудниками ГИБДД, поскольку якобы заболела. Вместо стритрейсерши к инспекторам приехал ее адвокат.

Как писали ранее Dni.Ru, Багдасарян была одной из фигуранток резонансного дела лихачей на Gelandewagen, после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения ПДД. В марте этого года она была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. Прокурор заявлял, что девушке был поставлен диагноз "эпилепсия".

Автор: Людмила Фоканова9 ноября 2017, 14:34

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