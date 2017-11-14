Пять типов пассажиров такси

Каждый день в мегаполисах совершаются тысячи поездок, заказанных через онлайн-сервисы. На пути водителей встречаются абсолютно разные пассажиры – разговорчивые и замкнутые, молодые и в возрасте. Люди едут по разным маршрутам и с абсолютно разными целями: одни торопятся на встречи и свидания, другие едут встречать родных и близких или спешат на последний сеанс в кино. Редакция Dni.ru поговорила с несколькими водителями, сотрудничающими с популярным онлайн-сервисом для заказа поездок Uber. Водители рассказали нам о пяти основных типах пассажиров со всеми их особенностями.

Белые воротнички



Подавляющее большинство пассажиров, по наблюдениям водителей, – офисные работники. Доброжелательные и милые, но неразговорчивые. "Белые воротнички" обычно тихо сидят на заднем сиденье, уткнувшись в экран смартфона. Кто-то слушает музыку в наушниках, другие решают по телефону рабочие вопросы или раскладывают на коленях ноутбук. Водители стараются не беспокоить таких пассажиров разговорами – офисные работники целиком и полностью погружены в свои мысли и задачи, они слабо реагируют на внешние раздражители и не настроены на диалог. Самые распространенные поездки таких пассажиров – короткие дистанции внутри города, в основном, по центру.

Молодежь

Молодые люди – активные пользователи сервиса. Они вызывают автомобиль для абсолютно разных целей – кто-то спешит на пару, другие опаздывают на свидание, многие едут в бар к друзьям или возвращаются домой из ночных клубов. Примечательно, что они также предельно вежливы и доброжелательны, но намного общительнее офисных работников – с радостью расскажут какую-то историю из жизни или поделятся личной проблемой. Задача водителя – подстроиться под клиента: посмотреть на человека и его реакцию, определить настроение, создать максимально комфортную обстановку – например, поставить приятную музыку, если пассажир явно чем-то обеспокоен.

Иностранцы

Иностранные гости пользуются сервисом очень часто – он работает в 77 странах мира, так что во время поездок в Россию гости из-за рубежа часто прибегают к услугам знакомого приложения. Иностранцы – невероятно общительные пассажиры: не успев закрыть за собой дверь автомобиля, они сразу же пускаются в долгие разговоры обо всем на свете. Так, за 20 минут одной такой поездки водитель может узнать о госте практически всё – где он родился, как его воспитывали, кто был его лучшим другом в школе и какой вид хлопьев он любит есть на завтрак. Кроме того, подавляющее большинство иностранцев с восторгом описывают свои впечатления от России (даже если только что сошли с борта самолета).

Старшее поколение

В последнее время водители отмечают интересную тенденцию – сервисом стали пользоваться все больше горожан зрелого возраста. Кому-то из них установили приложение дети, чтобы не переживать о том, как близкий человек доберется из пункта А в пункт Б; кто-то сам активно следит за новыми трендами. Один из водителей рассказал, что у него есть постоянный клиент – женщина лет 70-ти, которая сама скачала приложение на телефон. Она очень общительная и доброжелательная пассажирка, всегда делится интересными историями, рассказывает о своей жизни и комментирует процесс поездки. Для людей в возрасте подобный способ передвижения – это нечто новое, но они его быстро осваивают.

Оригиналы

Пятый тип – пассажиры с неожиданными просьбами. Они плохо понимают, как работает онлайн-сервис по заказу поездок, поэтому просят отвезти их в другой город за сотни километров или на строительный рынок за обоями, или просят водителя подождать их "часиков 5-6". К таким пассажирам нужен особый подход – им водители объясняют, почему тот или иной вариант поездки не может быть осуществим. Например, один водитель посоветовал пассажиру, который хотел ехать в город, находящийся на расстоянии 300 километров от Москвы, воспользоваться междугородним автобусом и отвез его на автовокзал. После завершения поездки водитель получил высокую оценку и приятный отзыв.