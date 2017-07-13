"Яндекс.Такси" и Uber объединились

Сервисы "Яндекс.Такси" и Uber объединили свой бизнес в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии под брендом NewCo, передает "Газета.ru".
На 59,3% предприятие будет принадлежать "Яндексу", на 36,6% – Uber, а на 4,1% – сотрудникам объединенной компании. Также фирмы договорились о роуминговом соглашении во всех странах.
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