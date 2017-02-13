Бизнесмен обвинил Uber в крахе своего брака
Мобильный ресурс Uber содержит техническую ошибку, с помощью которой можно отслеживать передвижения другого человека, пояснил бизнесмен. С неполадками в системе он столкнулся, решив заказать такси с телефона жены.
После этого мужчина вышел из своего аккаунта, но супруга продолжала получать уведомления о его поездках. С помощью Uber она и выяснила, что благоверный ездил к любовнице. Когда обман раскрылся, жена предпринимателя подала на развод.
Ловелас обвиняет ресурс в крахе брака и пытается отсудить у компании-производителя 45 миллионов евро, передает Le Figaro. "Мой подзащитный стал жертвой бага в приложении: ошибка повлекла за собой проблемы в личной жизни", – заявил его адвокат Дэвид-Андре Дармон.
Примечательно, что тот сбой в работе программы был не единичный. Журналисты издания провели эксперимент, войдя в свой аккаунт в Uber c чужого телефона. После выхода из приложения на смартфон продолжали приходить уведомления о перемещениях клиента.
Однако детали маршрута пользователя выяснить таким образом нельзя, как и проследить за его передвижением в реальном времени. В этом случае сообщения просто появляются на экране телефона.
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