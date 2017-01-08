Гонщица Багдасарян вновь попалась за рулем

Сотрудники ГИБДД остановили Мару Багдасарян для проверки документов. Выяснилось, что за девушкой по-прежнему числятся 55 неоплаченных штрафов, что может служить поводом для очередного задержания.

Имя Мары Багдасарян прогремело на всю страну после резонансного дела гонок на Gelandewagen, когда несколько молодых людей из среды так называемой золотой молодежи пытались уйти от полицейской погони на своем внедорожнике. Затем последовало новое разбирательство, в центре которого оказалась сама девушка.

Выяснилось, что у нее на счету несколько десятков штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые она по каким-то причинам не оплачивает. Это еще сильнее укрепило имидж Мары Багдасарян как нарушительницы ПДД. Судебный процесс длился 12 дней. Суд обязал девушку по всем 72 эпизодам со штрафами в сумме выплатить государству 183 тысячи рублей, выполнить 585 часов обязательных работ, а также отбыть 24 дня ареста.

Стало известно, что 7 января девушку вновь остановили на Садовом кольце для проверки документов. Выяснилось, что за ней по-прежнему числятся 55 неоплаченных штрафов. Сотрудники ГИБДД оформили соответствующий протокол на нарушительницу.

"Полицейские уже намеревались доставить ее в отдел полиции, но девушка заявила об ухудшении состояния и вызвала скорую", – цитирует Life.ru представителя правоохранительных органов столицы. Врачи доставили Мару Багдасарян в одну из московских клиник, где ей был поставлен предварительный диагноз "состояние после судорожного припадка". Сообщается, что после улучшения состояния здоровья гонщицы она может быть вновь официально задержана.

