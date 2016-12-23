Водителей лишат машин за долг в 3 тысячи рублей

Судебные приставы столицы решили провести совместные рейды с сотрудниками ГИБДД. В ходе этих мероприятий многие автолюбители рискуют остаться без машин.

Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Москве (УФССП), арестовать автомобиль можно в том случае, если сумма неоплаченных штрафов должника составляет от трех тысяч рублей и больше. "В соответствии с законодательством судебный пристав – исполнитель может наложить арест на имущество гражданина, в том числе на автомобиль, в случае нахождения на исполнении исполнительных производств о взыскании с указанного гражданина денежных средств", – цитирует Life.ru представителя ведомства.

Кроме того, даже водители, имеющие небольшую задолженность, рискуют остаться без транспортного средства. Как пояснили в УФССП, после возбуждения исполнительного производства приставы могут ввести в действие исполнительный сбор в размере одной тысячи рублей. Эта сумма начисляется в течение пяти дней после непогашения штрафа.

Если после этого общий долг увеличится до трех тысяч рублей, то автомобиль неплательщика может быть арестован. По словам судебных приставов, во время рейда должнику предлагается оплатить имеющиеся штрафы.

Если же он откажется, будет составлен акт о наложении ареста на имущество, в который заносятся сведения о машине. Для снятия ареста и возврата автомобиля водителю необходимо полностью погасить задолженность (с учетом штрафных санкций) и предоставить информацию об этом в УФССП.