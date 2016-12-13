В Москве драка водителей с монтировками попала на видео

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Участники ДТП заняли несколько полос движения на внутренней стороне Садового кольца перед въездом в тоннель. На место прибыли сотрудники полиции и доставили всех конфликтующих в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщает Life.ru.
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