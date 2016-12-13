В Москве драка водителей с монтировками попала на видео

После столкновения взбешенные водители достали монтировки и стали бить стекла автомобилей конкурентов. Чтобы разнять драку, вмешался пассажир.

Участники ДТП заняли несколько полос движения на внутренней стороне Садового кольца перед въездом в тоннель. На место прибыли сотрудники полиции и доставили всех конфликтующих в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщает Life.ru.